İzmir'de aile hekimi koronavirüse yenik düştü

İzmir'in Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İzmir Tabip Odası tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda "İzmir’in Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil’i Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

#Ölüyoruz

İzmir'in Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz ÇİL'i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.#Yönetemiyorsunuz pic.twitter.com/ZbPBRiZIrM — İzmir Tabip Odasi (@izmirtabip) November 16, 2020

Çil'in cenazesinin yarın öğle saatlerinde Denizli'nin Acıpayam ilçesinde defnedileceği öğrenildi.