Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Bakan Selçuk, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) November 17, 2020
Çok şükür, genel durumum iyi.
Tedavime evde devam ediyoruz.
Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.
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