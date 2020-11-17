Rusya: Sibirya'da koronavirüsün yeni bir mutasyonuyla karşı karşıyayız

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Sibirya’da yeni bir koronavirüs mutasyonu ile karşı karşıya olduklarına dair veriler elde ettiklerini söyledi.

Popova Kovid-19 ile ilgili bir sempozyumda, “S proteininde gördüğümüz belirli değişiklikleri ve Sibirya bölgesindeki 9 saf numunede tespit edilen diğer verileri karşılaştırdığımızda elde ettiğimiz sonuç, bölgenin belirli mutasyonlarla kendi (koronavirüs) varyantını oluşturduğunu varsaymamıza izin veriyor" dedi.

Yeni koronavirüsteki genetik değişikliklerin incelenmesinin Vektör Merkezi’nin ilk günlerinden beri yürüttüğü önemli bir çalışma olduğunu söyleyen Popova, bugüne kadar yeni koronavirüsün 1215 numunesinin tam genom sıralamasının tespit edildiğini, bazılarının uluslararası veri tabanlarında yer aldığı bilgisini verdi.

‘Rusya’da bugün yayılımı süren koronavirüs türünün kökeni Batı Avrupa’ya dayanıyor’

Rospotrebnadzor Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Bugün, yabancı ülkelerden ve Rusya'dan gelen koronavirüs genomlarının analizi, ilkbaharda Batı Avrupa'dan büyük ölçüde g varyantı olarak adlandırılan yeni bir mutasyonunun türünü aldığımızı gösteriyor. Virüs Rusya’ya birçok Avrupa ülkesinden geçmiş, Çin’den gelen mutasyona uğramış herhangi bir virüs tespit edilmedi."

‘Çıkış noktası Çin olabilecek virüs türü şu an Rusya’da yayılımda değil’

Popova’ya göre bu senenin başlarında Çin'den gelmiş olabilecek genom dizilimleri değişmiş virüslerin, şu anda Rusya'da yayılımda olmadığı anlamına geliyor. Rospotrebnadzor Başkanı ayrıca, Rusya’da bugün g varyantı dışında Avrupa'dan gelmiş yeni koronavirüs mutasyonuna rastlanılmadığını söyledi.