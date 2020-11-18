Rusya'daki günlük koronavirüs tablosu: İyileşenler ve hayatını kaybedenlerin sayısı en yüksek seviyesinde

Rusya’da son 24 saatte 20 bin 985 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 25 bin 179 kişi de iyileşti. Böylelikle gün içinde ilk kez bu kadar fazla kişi iyileşmiş oldu. Son 24 saatte 456 kişi hayatını kaybetti. Bu da pandemi boyunca kaydedilen en yüksek can kaybı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da vaka sayısı 20 bin 985 arttı.

Gün içinde 25 bin 179 kişi iyileşti. Pandeminin başlangıcından beri bir günde ilk kez bu kadar fazla kişi virüsü atlattı.

Diğer yandan son 24 saatte 456 kişi daha hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Bu da pandemi boyunca kaydedilen en yüksek can kaybı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 998, hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 387, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 501 bin 83’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, 525 bini son 24 saatte olmak üzere ülkede şimdiye kadar 70 milyondan fazla koronavirüs testi yapıldı.