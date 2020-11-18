Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısının tescil sonrası testlerinde 3000 gönüllü yer alıyor

Rusya Sağlık Bakanlığı, Vektor Bilim Merkezi’ne ülkenin ikinci koronavirüs aşısı olan EpiVakKorona’nın tescil sonrası testleri için izin verdi. Testler 3000 gönüllünün katılımıyla başladı ve haziran ortasına kadar sürecek.

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın klinik araştırmalara yönelik izinlerinin yayınlandığı internet sitesine göre, peptit antijenlere dayalı olarak geliştirilen EpiVakKorona aşısının tescil sonrası klinik araştırmaları için Vektor Bilim Merkezi’ne izin verildi. Testler 3000 gönüllünün katılımıyla başladı.

3 sağlık kuruluşunda yürütülecek testler sırasında aşının 18 yaş üstündeki gönüllülerde tolere edilebilirliği, güvenilirliği, bağışıklık sağlayıcılığı ve koruyuculuğu araştırılacak.

Araştırmaların başlangıç tarihi olarak 18 Kasım 2020, bitiş tarihi olarak da 15 Haziran 2021 gösteriliyor.

EpiVakKorona aşısı ekimde tescil edilmişti.

Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin tescil sonrası araştırmaları 40 bin kişinin katılımıyla Moskova'da gerçekleşiyor.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin üçüncü koronavirüs aşısı için de klinik çalışmalar sürüyor. Bu aşı diğer Rus aşılarından farklı olarak virion, yani yapısı tam bir virüs partikülü içeriyor. Bu aşı da yıl sonuna kadar tescil edilebilir.