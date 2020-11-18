Kovid-19 testi tekrar pozitif çıkan Ukrayna lideri Zelenskiy: Daha iyi hissediyorum, kokular bugün geri döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı ikinci Kovid-19 testinin de pozitif çıkmasına rağmen kendini iyi hissettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktı. Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda testinin yeniden pozitif çıkmasına rağmen kendini iyi hissettiğini söyledi:

“İkinci testim de maalesef pozitif çıktı, ama her gün çalışmaya devam ediyorum. Günden güne kendimi daha iyi hissediyorum, kokular bugün geri döndü, gücüm geri dönüyor” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, 9 Kasım’da, koronavirüs yakaladığını duyurmuştu.