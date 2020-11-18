Liglerde koronavirüs nedeniyle 131 maç ertelendi

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda, 2020-2021 sezonunda şimdiye kadar 131 müsabaka, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye'de mart ayında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının ardından 19 Mart 2020'de alınan kararla 2019-2020 sezonunda futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda ligler ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla Süper Lig'de 12 Haziran'da tekrar başlayan sezon, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde seyircisiz olarak tamamlandı. Basketbol ve voleybolda 11 Mayıs'ta, hentbolda ise 12 Mayıs'ta ligler şampiyon ve düşme olmadan tescil edildi.

2020-2021 sezonunda her federasyonun belirlediği önlemlerle başlayan liglerde heyecan seyircisiz olarak sürüyor.

Tüm dünyada ve Türkiye'de son dönemde yükselen Kovid-19 vakaları spor kulüplerinde de artıyor. Bu doğrultuda federasyonların yayınladığı talimatlara göre takımlardaki Kovid-19 testi pozitif çıkanlara göre ekiplerin maçları erteleniyor.

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda şimdiye kadar 131 karşılaşma için Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenme kararı çıktı.

Futbolda 41 erteleme

Profesyonel liglerde 2020-2021 sezonunda şu ana kadar toplam 41 müsabaka takımlarda görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Bu süreçte Süper Lig'de 2, TFF 1. Lig'de 4, Misli.com 2. Lig'de 14 ve Misli.com 3. Lig'de 21 karşılaşma oynanamadı. Bu müsabakalardan bir kısmı belirlenen takvim içerisinde oynanırken, diğerleri de önümüzdeki dönemde yapılacak.

Basketbolda 9 maç oynanamadı

Toplam 6 oyuncunun karantinaya alınması halinde müsabakaların ertelendiği basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde 5, Herbalife Nutriton Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 4 maç yapılamadı.

Voleybolda 61 erteleme

Takım kadrolarında en az 4 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıkması durumunda voleybolda müsabakalar erteleniyor. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 35, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise 26 karşılaşma ertelendi.

Hentbolda sayı 20

Hentbolda sporcularından 4 ve daha fazla kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması veya sporculardan 6 ve daha fazla kişinin karantinaya alınması nedeniyle takımların müsabakaları oynamıyor. Bu nedenle Erkekler Süper Lig'de 9, Kadınlar Süper Lig'de ise 11 karşılaşma oynanmadı.