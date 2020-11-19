Rus bilimci Kovid-19’un vücutta bıraktığı olumsuz etkiler konusunda uyardı

Rus virolog Aleksandr Çepurnov, Kovid-19 geçirdikten sonra insan vücudunun ve bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve sürekli olarak hastalanmaya başladığını belirtti.

Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilimsel Araştırmalar Merkezi eski laboratuvar şefi Aleksandr Çepurnov, Ura.ru haber ajansına demecinde Kovid-19 geçirdikten sonra insan vücudunun ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı ve sürekli olarak hastalanmaya başladığı konusunda uyardı.

Resmi iyileşme sonrasında hastanın bağışıklık hücreleri arasındaki etkileşimi düzenleyen sitokin üretiminde dengesizlik görüldüğüne dikkat çeken Çepurnov, “İşlevlerin dengesi bozulmuş oluyor, bu açıkça görülüyor. Bu nedenle iyileşme süresi de farklıdır, sıradan hastalıklardan iyileşme ile karşılaştırılamaz” diye konuştu.

Koronavirüsü geçiren hastaların rehabilitasyonunun uzun bir süre alacağını ve kademeli olarak iyileşeceğini vurgulayan uzman, hastanın tam iyileşmesi için bir süre sanatoryumda tedavi olması da gerekebileceğini dile getirdi.

Daha önce Kovid-19’daki en tehlikeli patolojilerin diyabet ve kalp-damar hastalıkları olduğu belirlenmişti.