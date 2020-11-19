New York kentinde okullar Kovid-19 nedeniyle yeniden kapanacak

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 3'e ulaştığını ve yarından itibaren okulların önlem amaçlı kapatılacağını bildirdi.

We set a strict public health standard when we reopened schools to keep our entire @NYCSchools community safe from #COVID19.



Buildings are closed, but school is STILL in session with remote learning. We'll return to in-person learning as soon as possible. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 18, 2020

Okulların kapanması kentte yüz yüze eğitime başlayan 300 bin öğrenciyi etkileyecek.

ABD'de Kovid-19 vakalarında en yüksek oranlarda artış yaşandı. Yaz aylarında salgının kontrol altına alındığı New York'ta vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worlodmeters'a göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 11 milyonu geçti, 255 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.