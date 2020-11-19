UNICEF'ten 'pandemiden dolayı kayıp nesil' uyarısı

Kovid-19 pandemisinden dolayı sağlık hizmetinde oluşan aksaklıklara ve artan yoksulluğa dikkat çeken UNICEF, "Bütün bir neslin geleceği tehlike altında" uyarısı yaptı, çocuklara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesini istedi.

Yaklaşık 1 yıldır dünyanın her alanını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), çocukları da etkilemeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisinin çocukların sağlık, eğitim ve beslenmesine 'geri döndürülemez zararlara' yol açabileceği belirtildi.

'Kriz ne kadar uzun sürerse etkiler de o kadar derin olacak'

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, "Kilit hizmetlerde yaşanan aksaklıklar ve artan yoksulluk oranları çocuklara en büyük tehdidi oluşturuyor. Kriz ne kadar uzun sürerse etkileri de çocukların eğitim, sağlık, beslenme ve refahlarında o kadar derin etkilere neden olacak. Bütün bir neslin geleceği tehlikede" ifadelerini kullandı.

UNICEF'in bu açıklaması, pandemide dünya çapında çocukların durumunu ele alan, eğitim ve sağlıktaki uçurumları kapatmak için eyleme geçme çağrısı yapan yeni bir raporun yayılmasının ardından geldi.

140 ülkeyi inceleyen rapora göre her üç ülkeden birinde aş ve anne sağlığı hizmetleri dahil olmak üzere sağlık hizmetleri kapasitesinde yüzde 10 oranında bir düşüş oluştu.

'Gelecek yıl içinde 2 milyon çocuk daha ölebilir'

UNICEF, hizmetlerde oluşan aksaklıklar ve yetersiz beslenmenin devam etmesi durumunda, gelecek 12 ay içinde 2 milyon çocuğun daha ölebileceği ve 200 binden fazla ölü doğum meydana gelebileceği uyarısı da yaptı.

135 ülkede çocuklara ve kadınlara verilen beslenme hizmetlerinde yüzde 40 oranında bir azalmanın olduğunu tespit edilirken ekim ayında 265 milyon çocuk okul yemeklerinden mahrum kaldığı ortaya koyuldu.

5 yaşın altındaki 250 milyondan fazla çocuğun da A vitamini takviye programından yararlanmadığı belirtilirken, UNICEF bunlara ek olarak 5 yaşından küçük 6 ile 7 milyon çocuğun daha akut yetersiz beslenmeden mustarip kalabileceğini de ifade etti.

'Çocukların yüzde 33'ü okulların kapatılmasından etkilendi'

Raporda ayrıca okullarda kayıtlı çocukların yüzde 33'ü pandemiden dolayı okulların kapatılmasından etkilendiği de belirtildi.

5 maddelik bir plan

UNICEF’e göre küresel olarak, yoksulluk içinde, eğitim, sağlık, barınma, beslenme, sıhhi tesisat ve suya erişemeyen çocukların yüzde 15 oranında yükseleceği belirtiliyor.

BM bünyesinde yer alan ajans, hükümetlere eğitimdeki dijital uçurumun kapatılması, beslenme ve sağlık hizmetlerine erişimin garanti altına alınması, aşıları düşük maliyetli hale getirilmesi, çocukların ruh sağlığının desteklenmesi ve cinsiyete dayalı şiddete son verilmesine yönelik bir çağrıyı içeren 6 maddelik bir plan hazırladı.

Ajansı ayrıca çatışma bölgelerinde çocuklara destek verme ve çocuk yoksulluğunu azaltma çağrısı yaptı. UNICEF, okulların koronavirüs bulaştırmasında ana etken olmadığını, çocukların okul dışında virüs kapma ihtimalinin daha yüksek olduğunu savunuyor.