İngiltere'de koronavirüsten son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saate 22 bin 915 Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 453 bin 256'ya yükseldi.

İngiltere'de virüs nedeniyle son 24 saatte 501 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 53 bin 775'e ulaştı.

Bir günde 364 bin 490 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 37 milyon 172 bin 632 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 16 bin 409 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 1430'unun yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Avrupa'da Kovid-19 salgınında en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de 5 Kasım'da karantina uygulaması başlatılmış, temel ürünlerin satıldığı market ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılmış ve sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı.