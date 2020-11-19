Biocad aralık ayında yaklaşık 1 milyon doz Sputnik V aşısı üretmeyi planlıyor

Biocad Genel Direktörü Dmitriy Morozov, aralık ayında yaklaşık 1 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısı üretmeyi planladıklarını söyledi.

13. St. Petersburg Uluslararası İnovasyon Forumu’nda konuşan Morozov, “Şu anda, aralık ayı için 1 milyon doz aşı üretmeyi planlıyoruz ve üretimi ileride artırmayı düşünüyoruz. Hatta daha erken sürede yapmak için gayret sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kendisinin de koronavirüs aşısı yaptırdığına vurgu yapan Morozov, “Hissettiğim kadarıyla aşı işe yarıyor, bu açık” şeklinde konuştu.

Daha önce, Biocad'ın Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının üretimi için teknoloji transferi sürecini aralık ayına kadar tamamlayacağı belirtilmişti.

Biocad, eylül ayında Gamaleya Araştırma Merkezi ile Sputnik V'nin endüstriyel üretimini öngören bir anlaşma imzalamıştı. Biocad, sıvı aşının yanı sıra Sputnik V'nin toz ve liyofilize halini de üreteceklerini, bunun toz aşının nakliyesinde özel koşullara gerek olmaması açısından önemli olduğunu vurgulamıştı.