Kayıt
11:56 20 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Aşı - Biontech ve Pfizer

    Aşı alma yarışı başladı: AB, ABD'den daha düşük fiyatla aşı elde edebilir

    Dado Ruvic
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 03
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043259770_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_56787fe64c67313eb857df7502ec55ff.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202011201043259749-asi-alma-yarisi-basladi-ab-abdden-daha-dusuk-fiyatla-asi-elde-edebilir/

    Batı dünyasında Kovid-19 aşısını geliştiren Pfizer-BioNTech ve CureVac şirketlerinden aşı alma yarışı başladı. AB'nin Pfizer-BioNTech ve CureVac tarafından geliştirilen aşı adaylarından yüz milyonlarca doz almak için en az 10 milyar dolar ödeyebileceği belirtilirken, ABD'nin daha yüksek bir meblağ ödeyebileceği ifade edildi.

    Kovid-19 aşısı geliştirme yarışı devam ederken Batı'da geliştirilen aşıları düşük fiyata alma yarışı da başladı.

    Reuters'a konuşan bir AB yetkilisi, Birlik'in Pfizer-BioNTech ve CureVac tarafından geliştirilen aşı adaylarından yüz milyonlarca doz almak için en az 10 milyar dolar ödeyebileceğini söyledi.

    Pfizer- BionTech aşısına doz başına 15.50 euro

    Yetkili, AB'nin Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşı adayına doz başına 15.50 euro (18.34 dolar) ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

    Bu da toplamda 200 milyon doz için 3.1 milyar euro (3.7 milyar dolar) ödeneceği anlamına geliyor. Yetkiliye göre anlaşma kapsamında isteğe bağlı olarak 100 milyon doz daha satın alınması durumunda toplamda ödenecek miktarın 4.65 milyar euro'ya yükselecek.

    İlk defa ortaya çıkan bu fiyatlandırma bilgileriyle birlikte AB'nin aşıdan gelecek ilk tedarikte doz başına ABD'den daha düşük para ödeyeceği de kesinleşmiş oldu. 

    ABD'ye yönlendirmesi durumunda tazminat şartı

    Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak ise anlaşmanın, AB'nin aldığı dozların ABD'ye yönlendirilmesi durumunda aşı şirketlerini tazminat ödemek zorunda bırakan bir güvenceyi içerdiğini de anlattı.

    AB, CureVac'tan da indirim aldı: Doz başına 10 euro

    Yetkili, AB’nin ayrı bir anlaşma kapsamında da CureVac şirketinin geliştirdiği aşının ilk tedarikinde de doz başına 10 euro (11.84 dolar) ödeyeceğini belirtti. Bu da şirketin 12 euro olarak belirlediği fiyatta indirdim yaptığı anlamına geliyor.

    CureVac'la bu hafta bir anlaşma sağlayan AB, 180 milyonu isteğe bağlı olmak üzere 405 milyona kadar dozu almayı garantilemişti.

    'Kalan kısımla ilgili detaylar net değil'

    CureVac'ın mart sonunda teslimata başlama taahhüdünün bulunduğunu ifade eden yetkili, kalan 180 milyon dozun 10 euro mu yoksa 12 euro'ya alınacağı konusunun daha netleşmediğini de ekledi. Eğer CureVac'ın aşısı için doz başı 10 euro ödenirse AB 405 doz için toplamda 4.05 milyar euro ödemiş olacak. 

    Avrupa Komisyonu ve şirketler açıklama yapmak istemdi

    Avrupa Komisyonu'ndan bir sözcü, anlaşmanın gizli olduğunu belirterek, fiyatlandırma ve şartlarla ilgili yorum yapmayı reddetti.

    Alman şirketi BioNTech ve CureVac de konuya ilişkin açıklama yapmak istemedi. 

    ABD ilaç şirketi Pfizer, BioNTech'le birlikte hacme ve teslimat tarihine dayalı çok aşamalı bir fiyatlandırma formülüyle çalıştıklarını ve AB'nin verdiği sipariş bugünkü kadar verilen en büyük ilk sipariş olduğunu belirtse de “Bu anlaşmayla ilgili daha fazla detay açıklamayacağız” diye eklediler.

    ABD'deki şartlar

    Kovid-19'a karşı aşı geliştirme yarışında Batı dünyasında ipi ilk göğüsleyen BioNTech-Pfizer ortaklığı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, nihai sonuçların aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunu, acil yetkilendirmeleri güvence altına alınması durumunda Noel'den önce dağıtımı başlatabileceklerini açıklamıştı.

    ABD 19.5 dolar ödeyecek

    Şirketle ABD arasında yapılan anlaşmada bir doz aşının 19.5 dolar olacağı ifade edilmişti. İlk tedarikte 100 milyon doz alınacağı belirtilirken, şartları ayrı bir şekilde müzakere edilmek üzere 500 milyon seçeneği de eklenmişti.

    Fiyat indirimi verilen destekten kaynaklanıyor

    Başka bir yetkilisi, geçen hafta yaptığı açıklamada, AB'nin aldığı düşük fiyat ise AB'nin BioNTech'e aşıyı geliştirmesi için verdiği mali desteği yansıttığını söylemişti.

    Kişi başı maliyeti 31 euro olacak

    Hem Pfizer-BioNTech ortaklığıyla geliştirilen hem de CureVac'ın geliştirdiği aşı adaylarının ikisi Mesajcı RNA (mRNA) teknolojisine dayanarak geliştirildiğinden dolayı iki doz halinde verilmesi gerekiyor. Bu da Pfizer aşısının maliyeti her kişi için AB'ye maliyeti 31 euro olacağı anlamına geliyor.

    Pfizer-BioNTech aşısının tedarikini güvence altına almak için AB, geri ödemesiz bir peşinat ödemişti. Ödenen peşinat açıklanmasa da yetkililer, şirketlere 700 milyon euro ödendiğini açıklamıştı.

    15.50 olarak belirlenen fiyat sadece aşıyı almak isteyen AB ülkeleri tarafından ödenecek. Bu da eğer aşının AB'nin düzenleyici kurumları tarafından güvenli ve etkili olduğu onaylanırsa.

    Küresel çapta yarışın işareti

    Pfizer ve BioNTech'in 'aşı dozlarını ABD'ye yönlendirmesi halinde kabul ettiği 'sözleşme ihlalini' hatırlatan bir kaynak, aşıyı elde etmek için dünya çapında ülkeler arası yarışın bir işareti olduğunu belirtti.

    İlgili konular:

    Fenerbahçe'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
    İstanbul Havalimanı'nda kaçak koronavirüs ilacı operasyonu
    Etiketler:
    ABD, Kovid-19, Koronavirüs, AB, CureVac, BioNTech, Pfizer
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus barış gücü bünyesindeki istihkam birlikleri, Laçin koridorunu mayınlardan, patlayıcı maddelerden, zarar görmüş teçhizat ve araçlardan tamamen temizledi
    Dağlık Karabağ'da Rus barış güçleri tarafından güvenli hale getirilen Laçin koridorundan kareler
    Karikatür
    İran’dan komşu ülkelere ‘Trump gitti, işbirliği elini uzatıyoruz’ çağrısı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet