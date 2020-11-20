Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 24 bini geçti

Rusya’da gün içinde 24 bin 318 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 461 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 758 kişi taburcu edildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde kaydedilen vaka sayısı ilk kez 24 bini geçti.

Son 24 saatte vaka sayısı 24 bin 318 artarak 2 milyon 39 bin 926’ya çıktı.

Gün içinde 461 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 758 kişi iyileşti.

Yeni vakaların 6902’si başkent Moskova’da, 2394’ü St. Petersburg’da, 887’si Moskova bölgesinde görüldü.

Pandemi boyunca hastalık nedeniyle 35 bin 311 kişi hayatını kaybetti. 1 milyon 551 bin 414 kişi de iyileşti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede salgınla ilgili durumun giderek kötüleştiğini, ancak çok ani bir vaka artışının olmadığını ifade etti. Salgınla ilgili tedbirlere uyulması çağrısı yapan Popova, kurallara uyulması halinde sokağa çıkma kısıtlamasına gerek olmayacağını düşündüğünü ifade etti.