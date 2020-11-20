Rusya’nın iki numaralı koronavirüs aşısının uygulandığı gönüllülerin tamamında antikor tespit edildi

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor Merkezi tarafından geliştirilen ülkenin ikinci Kovid-19 aşısı EpiVakKorona ile aşılanan tüm gönüllülerin koronavirüse karşı antikor geliştirdiği ve çoğunda hücresel bağışıklık oluştuğu açıklandı.

Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilimsel Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Klinik araştırmalar sonucunda EpiVakKorona aşısı uygulanan gönüllülerin tamamında antikorlar tespit edilmiştir" denildi.

Merkez hücresel bağışıklığın oluşması ile ilgili olarak, aşının uygulanmasından sonra gönüllülerin çoğunda bağışıklık yanıtının T hücreleri ile oluştuğunu belirtti.

T hücreleri, hücresel bağışıklıktan sorumlu hücreler olarak biliniyor. Şimdiye dek yapılmış bazı araştırmalar, bazı insanların Kovid-19 antikor testleri negatif çıksa da, koronavirüse karşı T hücreleri testinin pozitif çıkabildiğini, yani bu insanlarda hücresel bağışıklık oluşabildiğini gösterdi.

Ne derece koruyucu olduğu tescil sonrası araştırmaların ara sonuçlarıyla belli olacak

Bunun yanında Vektor Merkezi açıklamasına, aşının koronavirüse karşı ne kadar etkili bir şekilde koruduğunu, ancak tescil sonrası araştırmaların ara veya nihai sonuçlarıyla değerlendirmenin mümkün olduğunu ekledi.

Altı gönüllünün enjeksiyon bölgesinde ağrı yaşaması haricinde aşının uygulandığı gönüllülerde herhangi bir yan etki gözlenmediği de belirtildi.

Vektor Merkezi ayrıca yıl sonuna kadar 50 bin doz aşı üretmeyi planladıklarını açıkladı. Rusya’da bugüne kadar toplamda 15 bin doz EpiVakKorona aşısı üretilmişti. 2021 yılında endüstriyel ortakların katılımıyla seri üretimin başlayacağını belirten Araştırma Merkezi yetkilileri, aşının üretim yoğunluğu ve miktarının ilaca duyulan talep doğrultusunda belirleneceğini söyledi.

Koronavirüse karşı Rus aşıları

Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısı, Rusya’da koronavirüse karşı geliştirilen ikinci onaylı aşı. Merkez, tescil sonrası araştırmalar için Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan onayını aldı.

İlk Rus aşısı Sputnik V Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirildi. Aşının şu anda Moskova'da tescil sonrası çalışmaları devam ediyor.

Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Merkezi, virüs partikülü içeren bir aşı geliştirdi. Aşının yıl sonundan önce patentinin alınması bekleniyor.