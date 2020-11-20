Rusya Sağlık Bakanlığı: Sputnik V aşısının 3. faz testleri aşının yüksek etkiye sahip olduğunu gösteriyor

Rusya Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı Departmanı Direktörü Yelena Baybarina, bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık oluşturulması alanındaki devlet politikasının iyileştirilmesi konulu yuvarlak masa toplantısında Sputnik V aşısı üzerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Baybarina, "Şu anda devam eden 3. faz, aşının etkinliğinin çok ama çok yüksek, son derece yüksek olduğumu gösteriyor" dedi.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.