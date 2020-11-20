Suudi Sağlık Bakanı: Kovid-19 aşısı için 500 milyon dolardan fazla kaynak ayırdık

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia, G20 Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunarak, ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki çabalarına ilişkin bilgi verdi.
Rabia, açıklamasında "Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çabalarını desteklemek için 500 milyon dolardan fazla kaynak ayırdık" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Kral Selman Vakfı Başkanı Abdullah er-Rabia da Suudi Arabistan'ın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyı ilk alacak ülkeler arasında yer alacağını kaydederek şunları söyledi:
"Suudi Arabistan en iyi aşı uzmanlarını içeren komiteler oluşturdu. Krallık, aşıyı alan ilk ülkeler arasında yer aacak. Herhangi bir aşı değil, etkili bir aşı. Krallık, en güvenli ve etkili aşıyı alacak."
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