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    ABD'de Kovid-19 aşısı beklenirken hastane kapasiteleri dolmak üzere

    © AFP 2020 / Jeenah Moon
    Koronavirüs salgını
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    ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı hızla endişe verici boyutlara tırmanırken bazı eyaletlerdeki hastane kapasitelerinin dolmak üzere olduğu bildirildi.

    ABD'de pandemiyi takip etmek için kurulmuş gönüllü organizasyon Kovid İzleme Projesi verilerine göre, perşembe günü hastaneye yatışlarda salgının başından bu yana en yüksek rakam olan 80 bin 700 sayısına ulaşıldı.

    Haftanın son günü için yapılan bilgilendirmede ise hastaneye yatışlarda, son 7 günde 74 bin 63 hasta ile, bir önceki haftaya göre yüzde 19.13 artış yaşandığı görüldü.

    Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, bugün ülke genelinde 187 bin 833 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırılmış oldu.

    Üniversite, bugün Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bin 15 olduğunu açıkladı.

    Fed
    © REUTERS / Chris Wattie
    Fed, kullanılmayan koronavirüs fonlarını ABD hazinesine iade edecek
    'Her gün 2 bin 300 kişi hayatını kaybedebilir'

    Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tarafından paylaşılan raporda, "18 Aralık tarihine kadar her gün 2 bin 300'den fazla Amerikalı hayatını kaybedebilir" ifadeleri yer aldı.

    Daha önce, 1 Mart'a kadar toplam 440 bin civarında kişinin Kovid-19 salgınından hayatını kaybedeceği öngörüsünü paylaşan IHME, aynı tarih için bu rakamı 471 bine çıkardığını açıkladı.

    Birçok eyalet alarma geçmiş durumda

    Hızla yükselen Kovid-19 vakalarının artmasını önlemek amacıyla birçok eyalet kısıtlamaları artırırken bazı yönetimler sokağa çıkma yasağı ilan etti.

    ABD'de vaka ve ölüm sayısının en hızlı arttığı Kaliforniya'da Vali Gavin Newsom, bir ay boyunca akşam 10.00 - 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan ederken New York'ta okullarda tekrar uzaktan eğitime dönüldü.

    Kuzey Dakota'da sadece 187 boş yatak kaldı

    Son 7 günlük pozitif vaka sayısı ABD ortalamasının üzerinde seyreden Ohio eyaletinde de 21 günlük gece sokağa çıkma yasağı başlatılırken nüfus yoğunluğuna göre vakaların en çok arttığı Kuzey Dakota'daki hastanelerde ise sadece 187 boş yatağın kaldığı bilgisi paylaşıldı.

    Ülkedeki ünlük vaka sayısı ve Kovid-19 ölümleri sıralamasında birinci sırada bulunan Teksas eyaletinde de hastanelerin yüzde 90'ının koronavirüs hastaları tarafından doldurulduğu, yatak kapasitesi ve sağlık çalışanı konusunda ciddi sıkıntı yaşandığı belirtildi.

    Joe Biden
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi
    Aşı onay süreci

    Günlük vakaların, hastaneye yatışların ve Kovid-19 kaynaklı ölüm rakamlarının hızlı bir sıçrama yaptığı bir zamanda, aşı çalışmasında yüzde 95 başarı yakaladıklarını açıklayan Pfizer ve Biontech'in onay için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurduğu haberi ülkede gündem oldu.

    ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Pfizer ve Biontech'in FDA onayı için başvuruda bulunmasının önemli bir gelişme olduğunu, Trump yönetiminin Warp Speed ​​Operasyonundan General Gustave Perna da aşının onaylanması durumunda yaklaşık 40 milyon dozun hızla dağıtıma hazır olabileceğini söyledi.

    FDA onay sürecinin ise birkaç hafta sürebileceği belirtildi.

    Etiketler:
    Koronavirüs aşısı, BioNTech, Pfizer, Can kaybı, Gavin Newsom, Johns Hopkins Üniversitesi, Teksas, Kaliforniya, vaka, Salgın, Hastane, Kovid-19, Koronavirüs, ABD
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