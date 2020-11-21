Rusya, Uruguay'daki Casmu tıp merkezine 1.5 milyon doz Sputnik V aşısı gönderecek

Oriental radyosuna demeç veren Casmu tıp merkezinin müdürü Raul Rogriguez, RFPİ ile anlaşma imzalayarak Sputnik V'nin yerel temsilcisi olduklarını 1.5 milyon doz aşı rezerve ettiklerini belirtti.

Rodriguez, 3. faz testler bittikten ve Sputnik V, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylandıktan sonra Ocak 2021'de aşıları teslim almayı beklediklerini ifade etti.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Şu anda Sputnik V aşısının 3. faz testleri yapılıyor.