Bakan Koca: İstanbul'daki artış kontrol altında

Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğuna sık sık dikkat çeken ve İstanbul'daki vaka artışı konusunda uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük, artış kontrol altında" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstabul'daki sağlık yöneticileriyle yapılan değerlendirmede, 'çabaların sonuç vermeye başladığını' söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "İstanbul ağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı. pic.twitter.com/niiBueGeVf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2020

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