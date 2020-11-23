Japonya'da vaka ve ölümler artışta: 'Seyahate Çık' ve 'Yemeğe Çık' askıya alınıyor

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin 2 bini geçmesi ve ülke geneli günlük vakaların 2 binin üzerinde seyretmesi sonrası, iç turizmin canlandırılmasına yönelik verilen 'Seyahate Çık' ve 'Yemeğe Çık' destekleri askıya alınacak.

Kabinenin Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Üyesi Nişimura Yasutoşi düzenlediği basın toplantısında, Japonya’nın birçok bölgesinde artış trendi göstermesi sonrası yeni tedbirlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta ortasından beri 2 bin vakanın altına düşmeyen günlük yeni vaka oranına ve dün itibarıyla ölümlerin 2 bin 1'e ulaştığına dikkati çeken Nişimura, iç turizme yönelik teşvik programlarının kısmen daraltılacağını belirtti.

"Yerel yönetimlerle beraberce yeni politikalar uygulayacağız" diyen Nişimura, tedbirlerin "salgın seyrinin olağan üstü hal şartlarına evrilmeden" derhal alınması gerektiğini vurguladı.

Nişimura, 'Seyahate Çık' ve 'Yemeğe Çık' kupon programlarına yönelik kısıtlamalar uygulanacağını kaydederek Japonya Turizm Ajansının (JTA) seyahat ajanslarından riskli yerlere yönelik rezervasyon kabullerini iptal etmesini talep edebileceğini söyledi.

Kyodo ajansına göre, program kapsamında önceden yer ayırtılan seyahatlere yönelik bilet geri ödemesi sağlanacak, spor ve sosyal etkinliklerdeki seyirci kapasiteleri düşürülecek.

Merkezi hükümet, hafta başında düzenlenecek Ulusal Valiler Birliği (NGA) toplantısından tedbirlere ilişkin çıkabilecek tavsiyeleri de bekleyecek.

Ülke geneli Kovid-19 vaka sayısı 133 bin 829’a, ölü sayısı 2 bin 1’e yükseldi. Vakalar Tokyo’da 37 bin 708’e, Osaka’da 17 bin 649’a çıktı.