Rus doktora göre koronavirüs enfeksiyonunu önlemenin tek yolu aşı olmak

Rus doktor ve TV sunucusu Yevgeniy Komarovskiy, koronavirüs enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olabileceği öne sürülen ilaç ve vitaminler ile ilgili popüler tezleri çürüterek, Kovid-19’a karşı koymanın tek yolunun aşı yaptırmak olduğunu ifade etti.

Rus doktor Yevgeniy Komarovskiy, YouTube kanalından yaptığı değerlendirmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olabileceği öne sürülen ilaç ve vitaminler ile ilgili popüler tezleri çürüterek, Kovid-19’a karşı koymanın tek yolunun aşı yaptırmak olduğunu söyledi.

Aşıyı salgını durdurabilecek tek araç olarak gören Komarovskiy, ancak bugün güvenilir, güvenli ve herkesin erişebileceği bir aşının henüz olmadığına dikkat çekti.

Önleme amaçlı vitamin kullanmanın potansiyel kurbanı Kovid-19’dan kurtaramayacağına işaret eden Komarovskiy, “Çinko, D vitamini, C vitamini hakkında duyduğunuz her şeyin hastalanma olasılığıyla hiçbir alakası yok” diye konuştu.

Komarovskiy, doktorların hastalarına gerçekten vitamin önerebileceklerini, fakat bunun sadece vitamin eksikliği olanlar için faydalı olduğunu, vücuttaki yeterli miktarda vitaminin hastalığın daha hafif geçirilmesine yardım ettiğini ifade etti:

“Hastalanıp hastalanmamanız ise iki faktöre bağlı olacak, ilki karşılaşacağınız virüsün miktarı, ikincisi ise virüsle buluşma anında vücudunuzun ne durumda olacağı.”

Rus doktor, vücudu sağlıklı durumda tutmanın yolunun ‘normal nem seviyesine’ (yüzde 40-60) sahip temiz ve soğuk hava teneffüs etmek, ayrıca solunum yollarını tuzlu solüsyonlarla nemlendirmek ve bol sıvı tüketmek olduğunu vurguladı.

Komarovskiy, ancak virüslerle dolu, havalandırılmayan bir odada 15 dakika boyunca kalacak olan bir insanın enfeksiyondan kurtulmasına hiçbir şeyin yardım etmeyeceğinin altını çizdi.