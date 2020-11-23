Mersin'de aynı aileden 3 kişi Kovid-19'a yenik düştü

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 13 Kasım'da hayatını kaybetti.

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da birkaç gün sonra Kovid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut da yaşamını yitirdi.

Kovid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bugün bir üzücü haber daha geldi. Kovid testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut da hayatını kaybetti.