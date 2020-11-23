Osmaniye'de bir hastanede 50 sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

Kadirli Devlet Hastanesi'nde son 3 günde, hastanedeki doktor, hemşire, temizlik ve güvenlik görevlilerinin olduğu tüm çalışanlar taramadan geçirildi.

Kovid-19 yakalanan sağlık çalışanları karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler içinde filyasyon çalışması başlatıldı.

Hastane personeline test yapılmaya devam edilirken, virüse yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor.