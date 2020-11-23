Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı düşüyor, virüse bağlı can kaybı sayısı artıyor

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 501 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 49 bin 232'e ulaştı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 452 artışla 2 milyon 144 bin 660'a çıktı.

Hastanelerde 4 bin 454'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 481 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 911 artışla 152 bin 592'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 13.3 oldu.

Fransa'da dün Kovid-19 nedeniyle 215 kişi hayatını kaybetmiş, 13 bin 157 vaka görülmüştü.