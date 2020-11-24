Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın koronavirüse yakalandı

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Musa Aydın'ın tedavisinin evde devam ettiği ve sağlık durumunun "son derece iyi" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türk güreşinin çok daha iyi yerlere gelmesi için gecesini gündüzüne katan Güreş Federasyonu Başkanımız Musa Aydın'a Allah'tan acil şifalar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

GEÇMİŞ OLSUN MUSA AYDIN



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın Covid 19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisinin tedavisi şu an evde sürmekte olup sağlık durumu son derece iyidir. pic.twitter.com/3vhjU20BlR — Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) November 24, 2020

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