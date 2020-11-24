Putin: Rus Kovid-19 aşısı İsrail'de müşterek olarak üretilebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus koronavirüs aşısının İsrail'e tedarik edilebileceğini ve İsrail topraklarında müşterek olarak üretilebileceğini ifade etti.

Kremlin Sarayı'nda düzenlenen güven mektubu takdim töreninde yabancı ülkelerin büyükelçilerine hitap eden Putin, belirli bir isim belirtmeden Rus koronavirüs aşısını İsrail'e gönderebileceklerini ve İsrail topraklarında aşının müşterek üretimini gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

Putin, "Rusya ve İsrail'in ilgili kurumları arasında koronavirüsle mücadelede işbirliği kurulmuş olması önemli. Bu, Rus aşısının olası tedarikini ve İsrail topraklarında üretimini kapsıyor" dedi.

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Tsvi, geçen ay yaptığı açıklamada ülkesinin 1.5 milyon doz Rus Kovid-19 aşısı almayı planladığını söylemişti. Tsvi, elçiliğin henüz tedarik süreçleri ve tarihleriyle ilgili teknik konularda net bilgi vermeyeceğini ancak bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini, ortak üretim konusunun uzmanlar tarafından ele alınacağını kaydetmişti.