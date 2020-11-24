Rospotrebnadzor Başkanı Popova, Kovid-19’un her yıl ortaya çıkacağı konusunda uyardı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kış ortası ve gribin gelişine kadar aktif olacağını ve her yıl ortaya çıkacağını söyledi.

Ombudsmanlar konseyinde konuşan Popova, “Büyük olasılıkla her yıl ortaya çıkacak ve yılın kış döneminde ‘aktif’ olacak, umarız, kışın ortasına kadar, daha sonra yerini gribe bırakacak. ARVI (Akut solunum yolu viral enfeksiyonu) yılın tüm soğuk dönemine hakim, bu nedenle bahara kadar tamamen bir yere gideceğini söylemek imkansız” ifadelerini kullandı.

Maske kullanımı uygulamasının ülkenin 55 bölgesinde durumu istikrara kavuşturduğuna vurgu yapan Popova, “Azalacağını umuyoruz, ancak yalnızca kesin ve net bir şekilde karşı koyarsak yapabiliriz. Bunun nasıl yapılacağını biliyoruz” dedi.

Rusya’da gün içinde 24 bin 300’ün üzerinde yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 491 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 200 kişi taburcu edildi.