Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Rusya’daki koronavirüs Çin değil Avrupa menşeili

Rospotrebnadzor Başkanı Popova, ülkedeki koronavirüsün Çin değil, Avrupa menşeili olduğunu kaydederek, ilk dalgayı oldukça başarılı bir şekilde aşmayı başardıklarını söyledi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, İnsan Hakları Koordinasyon Konseyi toplantısında "Bugün itibariyle Rusya’nın ilk dalgayı oldukça başarılı bir şekilde aştığı söylenebilir. Test sistemi ve müdahale tedbirleri hızla geliştirildi, hastalığın Çin’den girişine izin verilmedi" ifadelerini kullandı.

Popova, "Ülkemizde dolaşan virüs, şubat ayındaki tatilden dönen vatandaşlarımız tarafından Avrupa’dan getirdiği virüslerdir. Martta belli bir hastalık vaka oranını ve bununla bağlantılı bir dizi sorun yaşadık" dedi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) her yıl döneceği tahmininde bulunan Popova, Kovid-19'un özellikle kış aylarında aktif olacağını söyledi.