Çin'de son 24 saatte 5 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saat içinde ülke genelinde 5 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini ve bu vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını atlatan ülkede tespit edilen vakalara ilişkin bilgi verdi.

Komisyondan yapılan açıklamada, 24 Kasım günü ülke genelinde yalnızca 5 aktif, 6 belirti göstermeyen vakanın tespit edildiği belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre açıklamada, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu ifade edildi.

23 Kasım günü Çin'de 22 aktif, 8 de belirti göstermeyen vakanın tespit edildiği açıklanmıştı.

Çin anakarasında şu anda toplamda 86 bin 469 Kovid-19 vakası yer alırken, 4 bin 634 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.