Çin'de son 24 saatte 5 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını atlatan ülkede tespit edilen vakalara ilişkin bilgi verdi.
Komisyondan yapılan açıklamada, 24 Kasım günü ülke genelinde yalnızca 5 aktif, 6 belirti göstermeyen vakanın tespit edildiği belirtildi.
Reuters'ın aktardığına göre açıklamada, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu ifade edildi.
23 Kasım günü Çin'de 22 aktif, 8 de belirti göstermeyen vakanın tespit edildiği açıklanmıştı.
Çin anakarasında şu anda toplamda 86 bin 469 Kovid-19 vakası yer alırken, 4 bin 634 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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