'Rusya'nın üçüncü Kovid-19 aşısının vurulduğu gönüllülerde olumsuz etkiye rastlanmadı'

Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen aşıyla ilgili çalışmalar hakkında konuşan İgnatyev, "Şu anda klinik testler aşamasındayız. Bir buçuk aydır test yapıyoruz ve bugüne dek aşılanan gönüllülerde olumsuz bulgulara rastlanmadı" dedi.

Aşının bağışıklık tepkisi hakkında henüz bilgi bulunmadığını kaydeden İgnatyev, bununla ilgili bilginin klinik testlerin sonunda elde edileceğini ve bunun şubat ayında gerçekleşebileceğini vurguladı.

İgnatyev, "1. ve 2. faz test aşamasındayız. Toplamda 300 kişi aşılanacak, 100'üne plasebo verilecek. Tüm klinik protokolünün şubatta tamamlanacağını düşünüyorum. Ocak ortasında 200 gönüllünün ön verileri çıkacak, şubatta 300 gönüllü hakkında veriye sahip olacağız ve aşının güvenliği ile bağışıklık tepkisi hakkında elimizde çok daha fazla bilgi olacak" ifadelerini kullandı.

Şubat ortasında bu faz tamamlandıktan sonra aşının verimlilik derecesinin belirlenmesi için gönüllüleri izlemeye devam edeceklerini anlatan Rus bilim insanı, "İlk aşılama yapıldıktan sonraki üç aylık ve altı aylık göstergeleri inceleyeceğiz. Böylece aşının sağladığı bağışıklığı görme imkanımız olacak" diye ekledi.

Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin tescil sonrası araştırmaları 40 bin kişinin katılımıyla Moskova'da gerçekleşiyor.

Vektor Bilim Merkezi'nde geliştirilen, ülkenin ikinci koronavirüs aşısı olan EpiVakKorona aşısı ekimde tescil edilmişti. Önceki gün Rusya Sağlık Bakanlığı, EpiVakKorona'nın tescil sonrası testleri için izin vermişti. Testler 3000 gönüllünün katılımıyla başladı ve haziran ortasına kadar sürecek.

Çumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin geliştirdiği üçüncü koronavirüs aşısı için klinik çalışmalar sürüyor. Bu aşı diğer Rus aşılarından farklı olarak virion, yani yapısı tam bir virüs partikülü içeriyor. Bu aşı da yıl sonuna kadar tescil edilebilir.