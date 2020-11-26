Peskov: Beklentimiz toplu aşılamanın yılbaşından önce başlaması yönünde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, halk arasında koronavirüse karşı toplu aşılamanın aralık sonuna kadar başlamasını beklediklerini, sürecin aşamalı olarak ilerleyeceğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, toplu aşılamayla ilgili, “Kesin tarih veremem, ancak yılbaşından önce başlaması gerekiyor. Beklentiler bu yönde” dedi.

Peskov, aşılamanın gönüllülük çerçevesinde ilerleyeceğini belirtti.

“İsteyen herkes hemen aşı olabilecek mi veya süreç aşamalı mı ilerleyecek?” sorusunu yanıtlayan Peskov, şunları söyledi:

“Şu an bu konuda konuşmak için biraz erken, ancak şu açık: Aşamalı olacak. Ülkemiz coğrafyası, çeşitli maddelerin depolanma özellikleri dikkate alındığında durum böyle. Belirli bir düzeyde aşamalılık olacak, ancak görevimiz bu aşamaları en aza indirmek ve en kısa zamanda isteyen herkes için aşı temin etmek. Bu muazzam bir görev. Her ülkenin olduğu gibi bizim de önümüzdeki bir görev.”

Koronavirüsle mücadele merkezi ve üreticilerin bu görev üzerinde çalıştığını belirten Peskov, nüfusun geniş kesimleri için yeterli olacak partiler halinde üretimin ne zaman başlayacağı yönündeki soruya karşılık ‘tarihlerin görüşüldüğü’ yanıtını verdi.

Yıl sonuna kadar üretilmesi planlanan aşı miktarı ile ilgili soruya yanıt vermeyen Peskov, bunun cevabını Rusya Ticaret Bakanlığı’nın verebileceğini ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova daha önce vatandaşların toplu halde aşılanmasının 2021 yılı itibarıyla başlamasının planlandığını söylemişti.