Sputnik V'yi geliştiren Rus bilim insanlarından AstraZeneca’ya aşıları birleştirme teklifi

Rusya’nın tescil edilmiş ilk Kovid-19 aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren bilim insanları, İngiltere merkezli AstraZeneca şirketine yenilenecek klinik araştırmada, etkinliği artırma amacıyla Rus ve İngiliz aşılarını birleştirmeyi teklif etti.

Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “AstraZeneca aşısının mevcut tam doz uygulama programı yüzde 62’lik etkinlik sergiledi. Yeni bir klinik araştırmaya gidilecekse, etkinliği artırmak için AstraZeneca aşısını SputnikV insan adenoviral vektör aşısıyla birleştiren bir programı denemenizi öneririz. Aşıların birleştirilmesi, yenilenen aşılama için önemli olabilir” ifadesine yer verildi.

Current full dose AstraZeneca regimen resulted in 62% efficacy. If they go for a new clinical trial, we suggest trying a regimen of combining the AZ shot with the #SputnikV human adenoviral vector shot to boost efficacy. Combining vaccines may prove important for revaccinations. — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 26, 2020

Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa koronavirüs aşısı geliştiren AstraZeneca’nın Başkanı Pascal Soriot, aşının etkinliğini doğrulamak için farklı ülkelerde yeni bir test aşaması daha gerçekleştirebileceklerini bildirmişti.

Daha önce AstraZeneca aşısının virüse karşı yüzde 70 oranında etkili olduğu açıklanmıştı.