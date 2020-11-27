'İsviçre'de Kovid-19'a karşı aşılama ocak ayında başlayabilir'

İsviçre İçişleri Bakanı Alain Berset, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamanın ne zaman başlayacağına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Berset, yaptığı açıklamada ülkesinin salgının başlangıcı olan mart ayından bu yana çeşitli aşı üreticilerinin çalışmalarını izlediğini kaydederek şimdiye kadarki en etkili olan aşıyı saptadıklarını ifade etti.

Bern'in Avrupa'da bulunan aşı üreticileriyle temas halinde olduğunu dile getiren bakan, "Böylelikle aşılamalara 2021'in başlarında başlayabiliriz. Fakat dikkatli olmalıyız zira hala çok fazla belirsizlik var" dedi.

İsviçre'de şimdiye dek 313 bin 978 Kovid-19 vakası tespit edildi ve 4 bin 109 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.