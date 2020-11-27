Hindistan’da yılda 100 milyondan fazla Sputnik V aşısı üretilecek

RDIF’in açıklamasında Hindistan’ın önde gelen ilaç üreticilerinden Hetero ile dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’den 100 milyon dozdan fazla üretilmesi yönünde anlaşma imzaladıkları belirtildi.

RDIF and Hetero, one of India’s leading generic pharmaceutical companies, agree to produce over 100 million doses of the #SputnikV vaccine in India



Read more: https://t.co/bJL0Yg60CL — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 27, 2020

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Açıklamada üretime 2021 başında başlamayı planladıkları aktarıldı.

RDIF Genel Müdürü Kirill Dmitriyev, Hetero ile olan işbirliği sayesinde aşının üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını ve bunun Hindistan halkına pandemi döneminde etkili bir ilaç temin edilmesine olanak vereceğini ifade etti.

Dmitriyev, “Sputnik V, halkını koronavirüsten korumaya çalışan her ülkenin ulusal aşı portföyünün önemli bir parçası haline gelmeli” dedi.

Hetero şirketinin Uluslararası Pazarlama Müdürü B. Murali Krishna Reddi ise aşının ülkedeki klinik testlerinin sonuçlarını sabırsızlıkla beklediğini, Hindistan’da üretim yapılmasının hasta bakım sürecinde yararlı olacağını ifade etti.

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, klinik testlerinde yüzde 90’ın üzerinde etkinlik gösterdi.