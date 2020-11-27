Rusya’da gün içinde kaydedilen koronavirüs vaka sayısı ilk kez 27 bini geçti

Rusya’nın 85 bölgesinde vaka sayısı gün içinde 27 bin 543 arttı. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı ise 2 milyon 215 bin 533’e çıktı.

Rusya’da gün içinde kaydedilen vaka sayısı ilk kez 27 binin üzerine çıktı. Gün içinde 27 bin 543 yeni vaka tespit edildi. Bu, dün kaydedilenden yüzde 8.07 daha yüksek.

Moskova’da 7918, St. Petersburg’da 3687 yeni vaka kaydedildi.

Gün içinde 496 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 682 kişi iyileşti.

Pandemi boyunca 2 milyon 215 bin 533 vaka tespit edildi, 38 bin 558 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 712 bin 174 kişi taburcu edildi.

Dün kaydedilen vaka sayısı 25 bin 487’ydi.