Tramvayda maske tartışması: ‘Neyin peşindesin?’

İstanbul'da Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında maskesi burnunun altında olan bir yolcu, kendisini uyaran diğer yolcunun montundan tutarak ''Sen neyin peşindesin?'' diye bağırdı.

DHA'da yer alan habere gör olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Gülhane durağında bir yolcu, tramvayda maskesi burnunun altında olan başka bir yolcuyu uyardı. Yolcu uyarıya tepki gösterdi.

Cep telefonu ile kaydedilen olayda yolcu, uyarısını sürdüren diğer yolcunun montunu bir ara çekerek, “Sen neyin peşindesin?” diye bağırmaya başladı.

Uyarılarda bulunan yolcu, diğer yolcuların araya girmesi ile vagonun diğer tarafına uzaklaştırılırken, diğer yolcunun maskesini yine düzeltmediği görüldü.