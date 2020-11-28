‘Vektor, yılda 5 milyon doz Kovid-19 aşısı üretmeyi planlıyor’

Vektor Araştırma Merkezi’nin Zoonoz Hastalıklar Departmanı’nın başındaki Aleksandr Rıjikov, Vektor’un yılda 5 milyon doz EpiVakKorona aşısı üretmeyi planladığını söyledi.

Rıjikov, ülkenin ikinci koronavirüs aşısı EpiVakKorona’nın üretim hacminin daha da artırılması için büyük bir ilaç üreticisine ihtiyaç duyulacağını belirterek, “Aşı Vektor’da üretiliyor ve üretim her hafta artıyor. Mevcut ekipmanları kullanarak yılda 5 milyon doza kadar üretim yapabiliriz. Üretimi artırmak mümkün, ancak taşıyıcı proteinin üretimine yardımcı olacak büyük bir ilaç firmasının katılımı gerekiyor” dedi.

Vektor’un önümüzdeki yıl toplu aşılamalara başlamayı planladığını kaydeden Rıjikov, “Aşının 2021 yılında Rusya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Sivil dolaşıma girmesi için en yakın tarih 10 Aralık. Toplu aşılama 2021’de başlayacak” ifadelerini kullandı.

Rıjikov, aşılamadan yaklaşık bir ay sonra da koronavirüsle enfekte olmanın mümkün olabileceğini, çünkü bağışıklık oluşumu için bir ay kadar bir zamana ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

Rıjikov ayrıca, ilk iki enjeksiyondan sonra aşılama sonrası bağışıklığın 6 ila 10 ay süreceğini ve daha sonra her üç yılda bir aşı yapılması gerekeceğini kaydetti.

EpiVakKorona aşısının tescil sonrası araştırma kapsamında 60 yaş üstü ilk gönüllülere 21 Kasım’da yapıldığını hatırlatan Rıjikov, test sonuçlarının yakın bir zamanda açıklanacağını belirtti.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli aşısı olan Sputnik V, tescil sonrası 40 bin kişinin katıldığı son aşama testlerinden geçiyor.

Çumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin geliştirdiği üçüncü koronavirüs aşısı için klinik çalışmalar sürüyor. Bu aşı diğer Rus aşılarından farklı olarak virion, yani yapısı tam bir virüs partikülü içeriyor. Bu aşı da yıl sonuna kadar tescil edilebilir.