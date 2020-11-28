Rus vekil Onişenko: Koronavirüsün yeni versiyonunun ortaya çıktığına dair iddaların bilimsel temeli yok

Rusya Devlet Duması Eğitim ve Bilim Komitesi Başkan Yardımcısı ve eski Rospotrebnadzor Başkanı Gennadiy Onişenko, İtalyan koronavirüs suşunun dünyaya yayılmasıyla ilgili iddiaların hiç bir bilimsel kanıta dayanmadığını belirtti.

Daha önce, Alman epidemiyolog Aleksandr Kekule, ZDF televizyonunda katıldığı bir programda, Avrupa'da hiç kimsenin enfeksiyon tehlikesine dikkat etmemesi nedeniyle İtalya’nın kuzeyinde mutasyona uğramış koronavirüs suşunun tüm dünyaya yayıldığını belirtmiş ve vakaların yüzde 99’unda ülkenin kuzeyinde mutasyona uğramış suşun tespit edildiğini dile getirmişti.

Onişenko, koronavirüs suşunun türler arası engelleri aştıktan ve insan popülasyonuna geçişinin ardından mutasyona uğradığını ve Alman epidemiyoloğunun bahsettiği Çin, Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupalı gibi alt türlerin ortaya çıktığını kaydetti.

Sputnik’e konuşan Onişenko, “Onbinlerce şus türünün yayınlandığı GenBank diye bir şey var, bu tüm türlerin kimlik bilgilerini içeren özel bir veritabanı. Bu suşun kimliğinde en az 200'den fazla mutasyon tespit edilmiş, bu normal bir süreçtir. Dolaşımdaki tür, insan popülasyonunda, doğal olarak özelliklerini değiştirdi” ifadelerini kullandı.

nişenko, Avrupa alt tipinin tüm dünyaya yayıldığını iddia etmek için daha sağlam dayanaklara ihtiyaç olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa alt tipinin Güney Amerika veya Kuzey Amerika kıtasında hakim olmaya başladığını sanmıyorum, çünkü başka bir alt tipin yerini almaya zamanı olmazdı. Söylediği şeyin bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek olmaktan çok bir konuşma formülü olduğunu söyleyebilirim. Elbette, Avrupa'da dolaşan bir Avrupa türü var. Nedir Avrupa? Küçük bir toprak parçası. Bu nedenle, onun ifadesinde yeni bir keşif görmüyorum.”