Kovid-19 testi pozitif çıkan minibüs şoförü direksiyon başında yakalandı

Afyonkarahisar’da koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir şoför, şehir içi dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı. Şoför, İl Salgın Denetim ekipleri tarafından karantina sürecini geçirmek üzere KYK yurduna götürüldü.