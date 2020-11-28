Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi sırasında polis ekiplerine, test sonucunun pozitif olduğunu beyan eden minibüs şoförü KYK yurduna yerleştirildi.
Yeşilyol Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, Ataköy-Merkez hattında minibüs şoförlüğü yapan Erdal E'nin sorgusunda, izleminin devam ettiğini tespit etti. Minibüs şoförünün, Kovid-19 testinin pozitif olduğunu söylediği öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen İl Salgın Denetim ekipleri, Erdal E'yi, karantina sürecini geçireceği Organize Sanayi Bölgesindeki KYK yurduna götürdü.
Kovid-19 testi pozitif çıkan minibüs şoförü direksiyon başında yakalandı https://t.co/liZqEHHIRk pic.twitter.com/EjtNOBfMO4— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 28, 2020
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