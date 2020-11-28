Rus Büyükelçi: Sputnik V aşısının Belarus’taki testleri yaklaşık yüzde 95 etkinlik gösterdi

Rusya’nın Minsk Büyükelçisi Dmitriy Mezentsev, Rus devlet televizyonu Rossiya 24’e demecinde Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli aşısı olan Sputnik V’nin Belarus’ta yapılan klinik testlerinin yüzde 95 seviyesinde yüksek etkinlik gösterdiğini ifade etti.

Mezentsev, “Belarus’tan 100 vatandaşın katıldığı klinik testler, Rus (Sputnik V) aşısının yaklaşık yüzde 95 seviyesinde yüksek etkili olduğunu gösterdi. Bu çok önemli bir sonuç” diye konuştu.

Rus Büyükelçi, Belaruslu ve Rus uzmanların Sputnik V aşısını araştırma alanındaki ortak çalışma ve Belarus’taki olası kullanımı konusunda iyimser olduklarına dikkat çekti.

Şu anda Moskova'nın Belarus Sağlık Bakanlığı ve hükümetinin katı normlarına uygun olarak aşının tescil edilmesini beklediğini, ardından vatandaşlara aşı yapılması için Belarus'a önemli bir parti göndermekten bahsetmenin mümkün olacağını söyleyen Mezentsev, ayrıca Rus aşısının Belarus’la ortak üretimi ile ilgili beklentiler üzerinde konuşulduğunu sözlerine ekledi.

Belarus, Sputnik V’nin Rusya'da tescil edilmesinden sonra aşının klinik testlerine başlayan ilk ülke oldu. Klinik testler, araştırma merkezi olarak seçilen sekiz sağlık kuruluşunda gerçekleştiriliyor.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli aşısı olan Sputnik V, tescil sonrası 40 bin kişinin katıldığı son aşama testlerinden geçiyor.