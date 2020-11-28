Kayıt
21:36 28 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    ceza yazılmak istenen renki saçlı kadın

    Maske takmadığı için ceza yazılan kadından polise: Renkli saçlı, kamerada güzel görünür diye insan seçme

    © DHA
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 310
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1c/1043308540_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_42f8b8f06789581be30538b2ceb98b85.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202011281043308575-maske-takmadigi-icin-ceza-yazilan-kadindan-polise-renkli-sacli-kamerada-guzel-gorunur-diye-insan/

    Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın, polise kimliğini vermemek için uzun süre direndi. Kadın, saç rengi nedeniyle durdurulduğunu iddia ederek polise, "Orada renkli saçlı, güzel görünür kamerada diye insan seçme. Kaç saniye gördün ya, 2 saniye görmüşsündür en fazla. Kameraları getirip şov yapıyorsun" dedi.

    Koronavirüs salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara denetimi yapıldı. Polisin yaptığı denetimlerde, maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uygulandı. Maske takmalarına rağmen burunlarını kapatmayan vatandaş ve turistler ise polis tarafından uyarıldı.

    İstiklal Caddesi'nde, insan yoğunluğunun bulunduğu caddelerde sigara içilmesini yasaklayan genelgeye çoğunlukla uyulduğu gözlenirken, büfe, lokanta ve restoranlardan aldıkları yiyecekleri yemek yemek için maskelerini çıkarmaları dikkat çekti.

    ‘Maskesiz dolaştığımı ispatlayın’

    DHA’nın haberine göre maskesini çenesine indirmiş halde yürüyen bir kadın, kendisini durdurarak ceza yazmak isteyen polislere zorlu anlar yaşattı. Polislerin kendine doğru geldiğini gören kadın, maskesini taktıktan sonra bir telefon mağazasına girdi. Arkasından mağazaya giren bir polisin maske takmadığı için kendisine ceza yazılacağını söylemesinin ardından dışarı çıkan kadın, maske takmadığının ispatlanmasını istedi. Polisin kimlik istemesine rağmen kimliğini vermemek için uzaklaşmaya çalışan kadın maskeyle yürüdüğünü iddia ederek "Metrodan çıktım, bir nefes aldım, kapattım. Bu kadar basit. Kameraları getirip şov yapıyorsun. 'Başlarım senin şovuna'. Ne yapacaksın kimliğimi? Bana böyle davranamazsın, kaç saat gördün beni maskesiz. Maskesiz dolaşsam anlarım. Sen beni gördüğünde suratımda maske vardı. Maskesiz olduğumu ispatla o zaman. Beni maskesiz görmedin sen, ceza yazamazsın. Maskesiz dolaştığımı ispatlayın" diye konuştu.

    ‘Kameraları almış şov yapıyorlar’

    Polisin kendisini maskesi olmasına rağmen özellikle durdurduğunu savunan kadın "Kameraları almış şov yapıyorlar. Orada renkli saçlı, güzel görünür kamerada diye insan seçme. Kaç saniye gördün ya, 2 saniye görmüşsündür en fazla" dedi.

    Yaklaşık 15 dakika boyunca kimlik vermemek için direnen kadın, ekip otosunun geldiğini görünce, polis merkezine gitmemek için kimliğini verdi. Maske takmadığı için idari para cezası uygulanan kadın daha sonra yoluna devam etti.

    Kadının maskesiz olarak caddede yürüdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının maskeyi çenesinin altına indirmiş şekilde yürüdüğü, polisi görünce uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

    İlgili konular:

    Uçakta maske arbedesi: 3 yolcu ile futbolcular birbirine girdi
    Uyarılara 'Türkçe bilmiyorum' diye cevap veren yabancı uyruklu yolcu, maske cezası yiyince Türkçe konuşmaya başladı
    Etiketler:
    Ceza, Maske, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Kovid-19, Koronavirüs, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Balushi, ayrıca hayvanların onu depresyonu yenmesine yardımcı olduğunu ifade etti
    Umman'da kedi ve köpek cenneti: Bir kadın evinde 500 hayvan ile yaşıyor
    Diego Maradona
    Efsane futbolcu Maradona'ya dünyadan veda
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet