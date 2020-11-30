‘Rusya’da geliştirilen üç Kovid-19 aşısı farklı üretim sahalarında, rekabet olmaksızın üretiliyor’

Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilimsel Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü Maksyutov, Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna karşı geliştirilen üç aşının farklı üretim sahalarında, aralarında rekabet olmaksızın üretildiğini belirtti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Rospotrebnadzor bünyesindeki Vektor Bilimsel Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü Rinat Maksyutov, çevirimiçi gerçekleşen Science Bar Hopping Festivali çerçevesinde verdiği röportajda Rusya’da geliştirilen üç Kovid-19 aşısının farklı üretim sahalarında, aralarında rekabet olmaksızın üretildiğini söyledi.

Maksyutov, “Rusya’da aşı geliştiren üç şirket, diğer bulaşıcı hastalıklara karşı aşı geliştirme ekipleri tarafından birinci sınıf verilerle oluşturulan birikmiş deneyimi dikkate alarak, temelden farklı teknolojik platformlar kullanıyor. Tüm bu aşılar, rekabet etmeksizin farklı üretim sahalarını kullanıyor” diye konuştu.

’60 yaş üstü 50 gönüllüye EpiVakKorona aşısı vuruldu’

Maksyutov, Vektor Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'nın tescil sonrası testleri çerçevesinde 60 yaş üstü 50 gönüllüye aşı yapıldığını ifade etti:

“Novosibirsk bölgesindeki Koltsovo bilim kentinde 60 yaş üstü 150 gönüllü ile yürütülen tescil sonrası araştırmaları başladı. Sanırım bu araştırmanın en önemli kısmı, zira ilk etapta bu aşıya ihtiyaç duyan 60 yaş üstü hedef kitleyle uyguluyoruz. Bu araştırma şu anda başlamış durumda, 60 yaş üstü 50 gönüllüye aşı yapıldı. Araştırma devam ediyor.”

‘14-17 yaş grubuna yönelik klinik testler aralıkta başlayabilir’

Maksyutov, EpiVakKorona aşısının 14-17 yaş arası ergenlere yönelik klinik testlerin aralıkta başlayabileceğini söyledi.

Bu yaş grubundaki klinik testlerin başarılı olması durumunda daha düşük yaş grubuna geçileceğini aktaran yetkili, toplam 6 aşama halinde yapılacak klinik testlerin son olarak 6 aydan küçük bebek grubuna ulaşmasının amaçlandığını vurguladı.

‘EpiVakKorona aşısından 35 bin doz üretilmiş durumda’

Vektor Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'dan şu ana kadar 35 bin dozun üretildiğine dikkat çeken Maksyutov, yaklaşık 5 bin dozun araştırmalar için kullanılacağını, geriye kalan dozların ise aralıkta piyasaya sürüleceğini söyledi:

“Piyasaya sürülecek olan ilk aşı serisi en erken 7-8 Aralık gibi Sağlık Bakanlığı’nın kurumlarında denetimden geçecek. Şu anda, aşının 13 Ekim'de tescil edilmesinin ardından 35 bin doz ürettik, yıl sonuna kadar toplam 50 bin doz üretilecek, bunlardan yaklaşık 5 bin doz tescil sonrası klinik testler için kullanıldı, geri kalanı piyasaya sürülecek.”

Maksyutov, Rusya’da koronavirüse karşı geliştirilen ve tescil edilen Sputnik V ile EpiVakKorona aşılarının fiyatlarının neredeyse aynı olduğunu sözlerine ekledi.

‘Koronavirüs pandemisi 2021’de sona erecek’

Koronavirüsün kalacağını, ancak Kovid-19 pandemisinin önümüzdeki yıl sona ereceğini vurgulayan Maksyutov, “Virüs kalacak, ancak pandeminin 2021’de son bulacağından eminim” diye konuştu.

Yeni vaka sayılarının her gün artış gösterdiği pandeminin yeteri kadar toplu bağışıklık kazanıldığı zaman sona ereceğini vurgulayan Maksyutov, bunun olması için ülke nüfusunun yaklaşık olarak yarısına aşı yapılması gerektiğinin altını çizdi.