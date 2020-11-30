Merriam-Webster, 'Yılın Kelimesi'ni seçti: Pandemi

ABD'de konuşulan İngilizcenin en önemli kelime referans kaynaklarından biri olan Merriam-Webster, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte neredeyse herkesin kullanmaya başladığı 'pandemic' (pandemi) sözcüğünü 'Yılın Kelimesi' seçti.

ABD merkezli sözlük Merriam-Webster bugün yaptığı açıklamada 'Yılın Kelimesi' olarak ‘pandemic’ (pandemi) sözcüğünü seçti.

Pandemic İngilizcede ad olarak, (birçok ülke veya birden fazla kıtada) geniş coğrafi bir alanda ortaya çıkan ve nüfusun önemli bir oranını etkileyen hastalık salgını olarak tanımlanıyor.

Sözlüğün bağımsız editörü Peter Sokolowski, AP ajansına yaptığı açıklamada, böyle bir seçimin 'muhtemelen büyük bir şok' olmadığını söyledi.

‘Gelecekte bu döneme atıfta bulunacağımız kelime olur’

Sözlükbilimci olan Sokolowski, "Genellikle büyük haberin hikayesiyle ilişkili teknik bir kelime vardır ve bu durumda pandemi sadece teknik değil aynı zamanda genel bir kelime. Muhtemelen gelecekte bu döneme atıfta bulunacağımız kelime olur" diye konuştu.

'Pandemic' named word of the year by Merriam-Webster https://t.co/fnsAPyxfvI pic.twitter.com/rc5CNaJ0Zw — New York Post (@nypost) November 30, 2020

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115 bin oranında daha fazla arandı

Sokolowski, DSÖ'nün Kovid-19'u pandemi olarak ilan ettiği gün, söz konusu kelimeyi aramanın geçen yılın aynı tarihine göre yüzde 115 bin 806 oranında arttığını anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Mart'ta Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) pandemi olarak ilan etmişti.

Koronavirüs ve pandemiyle ilgili karantina gibi diğer kelimeler de Merriam-Webster seçiminde 2. sırada gelen kelimeler arasındaydı.

Collins de ‘karantina’yi seçmişti

Collins İngilizce Sözlüğü de koronavirüsle ilgili olan 'lockdown' kelimesini 'Yılın Kelimesi' olarak seçmişti. Normalde bir cezaevi terimi olarak 'tecrit' anlamına gelen bu sözcüğü Türkçeye 'sokağa çıkma kısıtlaması, karantina' olarak çevriliyor.

Collins'ten yapılan açıklamada, "Leksikograflarımız 'lockdown'ı Yılın Sözcüğü seçti; zira, bu, dünya genelinde Kovid-19'un yayılmasına karşı verilen savaşta müşterek olarak rol üstlenmek durumunda olan milyarlarca insan için birleştirici bir deneyim" ifadelerine yer vermişti.

Sağlık Bakanlığı’nın tanımı

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile günlük hayatın parçası haline gelen terimlerin yer aldığı sözlük hazırlamış, 'pandemi'yi bu şekilde anlatmıştı:

"Bir hastalığın veya enfeksiyon etkeninin ülkelerde, kıtalarda, hatta tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılım göstermesi."