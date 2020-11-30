Rusya’nın ikinci aşısı EpiVakKorona: 18 yaş ve üstündeki ilk gönüllüler bugün aşılanacak

Rusya’da Kovid-19’a karşı geliştirilen ikinci aşı olan EpiVakKorona’nın tescil sonrası testleri kapsamında, bugün 18 yaş ve üstü ilk gönüllüler aşılanacak.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) Sputnik’e yapılan açıklamada, EpiVakKorona aşısının tescil sonrası testleri kapsamında,18 yaş ve üstü ilk gönüllü grubunun bugün aşılanacağı belirtildi.

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona isimli peptid antijen bazlı aşı, 13 Ekim'de Rusya'da tescillenmişti. Merkez, Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan tescil sonrası testler için onay almıştı.