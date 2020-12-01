Kaftancıoğlu: İstanbul için en az 14 günlük tam kapanma olmadan süreci kontrol altına almak mümkün değil

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İstanbul'daki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Twittter hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Çember gittikçe daralıyor, son 3 günde: 1 meclis üyemiz, 1 meclis üyemizin annesi, 1 eski ilçe başkanımız, 11 partili yakınını Kovid'den kaybettik. İstanbul’daki herkes benzer durumda İstanbul için en az 14 günlük tam kapanma olmadan süreci kontrol altına almak mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Çember gittikçe daralıyor;— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) November 30, 2020
Son 3 günde:
1 meclis üyemiz, 1 meclis üyemizin annesi, 1 eski ilçe başkanımız, 11 partili yakınını COVİD’den kaybettik
İstanbul’daki herkes benzer durumda
İstanbul için en az 14 günlük tam kapanma olmadan süreci kontrol altına almak mümkün değil
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