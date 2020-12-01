DSÖ'den koronavirüsün kaynağını bulma konusunu siyasallaştırmama çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’deki basın toplantısında "Duruşumuz son derece net ve sertti. Virüsün kaynağını belirlemeye çalışıyoruz, çünkü bu, dünyaya virüsün oluşumunu anlamaya ve gelecekteki salgınları önlemeye yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

DSÖ’nün koronovisürün kaynağını bulmak için Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ile birlikte çalıştığının altını çizen Ghebreyesus, bu konu üzerinde çalışan uluslararası uzmanlar ekibinde ABD, İngiltere, Güney Kore, Sudan ve diğer ülkelerin temsilcilerinin yer aldığını anlattı.

Ancak üyelerin bu araştırmaları siyasallaştırma çabasında olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Ghebreyesus, “Bu yüzden bir tavsiyede bulunmak istiyoruz, lütfen bu konuyu siyasallaştırmayın. Mümkün olan her şey yapacağız ama bunu bilime dayanarak yapacağız” dedi.