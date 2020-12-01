Sırbistan, Sputnik V üretimine ilgi duyuyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sırbistan’ın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ortak üretim olasılığını incelemeye hazır olduğunu, laboratuvar araştırmaları için gereken aşı partisinin bu hafta Sırbistan’a ulaştırılacağını duyurdu.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, bugün Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile görüştü.

Görüşmenin arından Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşme sırasında Rusyalı katılımcılar, Sırp tarafına Sputnik V aşısının Rusya’daki seri üretimine ilişkin çalışmaların gidişatından bilgi verdi. Ana Brnabic’in sözlerine göre, Sırbistan bu aşının ortak üretim olasılığını incelemeye hazır. Denis Manturov, laboratuvar araştırmaları için gereken 20 dozluk aşı partisinin bu haftanın sonuna kadar Sırbistan’a ulaşacağını bildirdi" ifadelerine yer verildi.