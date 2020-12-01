Yıldız Tilbe’den aşı açıklaması: Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz

Şarkıcı Yıldız Tilbe, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, “Ben devlet için değil devlet benim içindir” sözleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı çıktı.
Koronavirüs önlemleri ve aşının ücretsiz olmasıyla ilgili ardı ardına paylaşımlar yapan şarkıcı, şunları yazdı:
‘Ne aşı ne çip ne HES kabul etmiyorum’
- Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir. Adımı, ülkemi, soyumu, kan grubumu ben seçmedim. Bunun dışında Devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz, ne aşı ne çip ne HES kabul etmiyorum. Ben devlet için değil devlet benim içindir.
Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir,hakettiysem boynum kıldan incedir, adımı ülkemi soyumu kan grubumu ben seçmedim. Bunun dişında Devlet dahi olsa bana zorla hiçbirşey yapamaz ve yaptıramaz, ne aşı ne çip ne hes kabul etmiyorum,ben devlet için değil devlet benim içindir— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) December 1, 2020
‘Ölüm sizden önce gelsin, sizden iyidir’
- Bedavaymış aşılar, ekmeği bedava yapın, ilaçlar hastaneler bedava olsun, evsizlere bedava ev verilsin, kimin neye ihtiyacı varsa bedava olsun, insan üç gün bile olsa rahat yaşasın, bedava aşıymış, böyle iyilik görmedim, ölüm sizden önce gelsin, sizden iyidir.
Bedavaymış aşılar , ekmeği bedava yapın , ilaçlar hastaneler bedava olsun evsizlere bedava ev verildin , kimin neye ihtiyacı varsa bedava olsun , insan üç gün bile olsa rahat yaşasın , bedava aşıymış , böyle iyilik görmedim, ölüm sizden önce gelsin Sizden iyidir— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) December 1, 2020
- Dünyada silahlı savaşlar birden durdu, cephe değişti insan oldu, ilaçlar da silah oldu. Niye vurdurayım kendimi? Koyun muyum ben sayıları bilinsin diye kulağı küpelenen, ya da kuş muyum kameralı çip takılmış nere gidersem görünen, ya da fare miyim üstümde ilaçlar denenen.
Benim kimseye saygısızlığım tok hiç bir kişi yada kurumun karşısında değilim , Allah banada az da olsa akıl vermiş kendi kendimin efendisi benim . İstemediğim hiçbirşey yasa yada kurumlarca devlet eliylede olsa dayatılamaz, bireyin huzurunu bozmak değil sağlamak devletin hakkıdır— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) December 1, 2020
‘Allah bana da az da olsa akıl kendi kendimin efendisi benim’
- Benim kimseye saygısızlığım tok hiçbir kişi ya da kurumun karşısında değilim. Allah bana da az da olsa akıl vermiş kendi kendimin efendisi benim. İstemediğim hiçbir şey, yasa ya da kurumlarca devlet eliyle de olsa dayatılamaz, bireyin huzurunu bozmak değil sağlamak devletin hakkıdır.
Benim kimseye saygısızlığım tok hiç bir kişi yada kurumun karşısında değilim , Allah banada az da olsa akıl vermiş kendi kendimin efendisi benim . İstemediğim hiçbirşey yasa yada kurumlarca devlet eliylede olsa dayatılamaz, bireyin huzurunu bozmak değil sağlamak devletin hakkıdır— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) December 1, 2020
- İlaçları inşallah kendilerine lazım olur ve derman olmaz İnşallah. Bir insan karşısındakini neye layık görüyorsa onu yaşamadan ölmezmiş.
İlaçları inşallah kendilerine lazım olur ve derman olmaz İnşallah .bir insan karşısındakini neye layık görüyosa onu yaşamadan ölmezmiş— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) December 1, 2020
- İnsan canını ve sağlığını bu kadar önemsiyorlarsa, GDO'lu tohumları üretmesinler, silahları gömsünler, ülkesiz insanların memleketlerini onarsın iade etsinler, dünyayı gezip ihtiyaç sahibi bir insan bırakmasınlar.
İnsan canını ve sağlığını bu kadar önemsiyolarsa , gdo olu tohumları üretmesinler, silahları gömsünler, ülkesiz insanların memleketlerini onarsın iade etsinler,dünyayı gezip ihtiyaç sahibi bir insan bırakmasınlar— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) December 1, 2020
- Dünyadaki insan nüfusunu bağıra bağıra azaltmak isteyen bir grubun boy boy söylemleri, bu işi yapanların yan yana fotoğrafları demeçleri var her yerde, daha ne desinler.
Dünyadaki insan nüfusunu bağıra bağıra azaltmak isteyen bir grubun boy boy söylemleri, bu işi yapanların yanyana fotoğrafları demeçleri var heryerde, daha ne desinler ,— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) December 1, 2020
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