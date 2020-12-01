Yıldız Tilbe’den aşı açıklaması: Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz

Aşıyla ilgili paylaşım yapan Şarkıcı Yıldız Tilbe, "Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir. Adımı, ülkemi, soyumu, kan grubumu ben seçmedim. Bunun dışında Devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz, ne aşı ne çip ne HES kabul etmiyorum. Ben devlet için değil devlet benim içindir" dedi.