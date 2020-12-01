Rus Sputnik V aşısının Hindistan’daki klinik denemeleri başladı

RDIF’in yayınladığı basın açıklamasında, yerel makamlardan gereken izinlerin alınmasının ardından Hindistan’da Sputnik V aşısının ikinci ve üçüncü faz denemelerinin başladığı belirtildi.

​Hindistan’daki klinik denemelerin mevcut uluslararası kurallara uygun biçimde gerçekleştirileceği, kontrollü biçimde sürdürülecek denemeler sırasında aşının güvenli olup olmadığı ile istenen bağışıklık tepsinin verilip verilmediğinin ölçüleceği kaydedildi.

Rusya’nın tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin Hindistan’da klinik denemelerinin yapılması için resmi onayın alındığı ekim ayından beri biliniyordu.

Sputnik V’nin finansörü olan RDIF daha önce aşının bir dozunun yabancı pazarlar için fiyatının 10 doları geçmeyeceğini açıklamıştı. Aşının iki doz şeklinde uygulanacağı düşünülürse, bu, aşı uygulamasının toplam fiyatının 20 dolardan az olacağı anlamına geliyor.

Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın aşısının bir dozunun ise 25-37 dolar olması bekleniyor. Pfizer’in piyasaya süreceği aşının fiyatı ise 19.5 dolar olarak açıklandı.